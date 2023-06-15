В Минобороны показали подбитую БМП Bradley, которая спасла жизнь всему экипажу

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley спасла экипаж бойцов ВСУ после того, как в нее попала ракета от вражеского "Града". Военные живы и здоровы, только у одного из них легкая контузия. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ. Фото: Анна Маляр в Facebook

Так, во время боевого задания БМП получила прямое попадание ракеты в башню из "Града". Затем машину охватил огонь.

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"Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил. Последствия – легкая контузия у одного из воинов", — рассказала Анна Маляр.

По ее словам, экипаж продолжает выполнять задачи на другой технике, а поврежденный Bradley уже на ремонте.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", — отметила замминистра обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, украинская армия продолжают освобождать территории. Об этом пишет "CNN" со ссылкой на анализ разведки из открытых источников. Как отметил военный аналитик Якуб Яновский из Oryx, 16 уничтоженных и поврежденных БМП Bradley составляют 15% от общего количества (109) переданных ВСУ американских машин.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, заменят ли США, утраченные Украиной в бою БМП Bradley.







