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В Минобороны ответили, возможна ли полностью добровольная мобилизация

В Минобороны считают, что сейчас нельзя отказываться от принудительной мобилизации

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Даже в случае реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) за ними останется функция принудительной мобилизации. От этого правила и требования никто отходить не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью NV сделал уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

В Минобороны ответили, возможна ли полностью добровольная мобилизация

Повестка. Фото: из открытых источников

Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга отметил, что прямая мобилизация граждан в конкретные части, которая происходит в обход ТЦК, касается именно добровольцев. Для принудительной мобилизации военнообязанных все равно нужна структура вроде ТЦК.

Бежевец напомнил, что кроме непосредственно мобилизационных мероприятий ТЦК также занимаются социальной поддержкой военных и выполняют другие важные государственные функции.

"Они могут быть реформированы, переформатированы — что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять", — пояснил он.

Представитель Минобороны выразил мнение, что в условиях полномасштабной войны, когда на фронте ежедневно нужно пополнение, невозможно сделать мобилизацию исключительно добровольных началах. Как бы кто к этом не относился, но все равно мобилизация предусматривает определенное принуждение.

Соответственно, пояснил Бежевец нельзя говорить, что вербовка добровольцев в конкретные части в обход ТЦК заменит мобилизацию. Этот метод может быть лишь дополнением всеобщей мобилизации. Сама же по себе мобилизация с элементами принуждения административного и уголовной ответственности останется. Это касается тех, кто не осознал свой гражданский долг во время большой войны.

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