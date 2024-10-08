Накроет ли украинцев волна массовых штрафов за неявку в ТЦК по повестке: адвокат дал ответ

Правительством 1 октября были приняты соответствующие изменения в 560 Постановления, где был изменен срок появления в ТЦК по повестке. Если это касается областных центров, то уменьшено время появления с 14 дней до 7, если это другие населенные пункты, то с 14 до 10 дней. Однако, вряд ли стоит ожидать, что если граждане не будут появляться вовремя в ТЦК, то их будут ожидать штрафы. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему порталу рассказал председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Повестки. Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что ему лично не совсем понятна логика правительства и что именно пытается исправить правительство или улучшить уменьшение срока появления за повесткой. Так как на сегодняшний день в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административном правонарушении фактически штрафов за неявку, несвоевременное появление за повесткой нет. Также не совсем понятна и цель такого ускорения появления за повесткой ввиду отсутствия объяснений со стороны правительства, каким образом формируется перечень тех, кто нужен, в первую очередь, для мобилизации и хаотических действий по поводу бронирования, в которые также постоянно вносятся изменения.

Ростислав Кравец добавляет, тем более, как показывает предыдущий опыт, все действия правительства направлены на переложение ответственности с тех, кто должен принимать решения, руководить мобилизацией на места, на которые в принципе просто приходится план.

"Никого не интересует ни качество лиц, я имею в виду их здоровье, профессию, их потребность для национальной экономики. Интересует исключительно выполнение плана. В дальнейшем это приводит как к злоупотреблениям, так и к причинению вреда национальной экономике Украины. Поэтому на самом деле именно уменьшение срока появления по повестке никоим образом не повлияет в принципе, на мой взгляд, на мобилизацию. А также не приведет к каким-либо массовым штрафам гражданам Украины", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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