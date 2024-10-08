Работники ТЦК нашли способ разыскать тех, кто не обновил данные: что делают

В Украине продолжают совершенствовать процесс оповещения военнообязанных и мобилизации. В частности, "Укрпочта" начала посылать письма с повестками, даже при неполучении которых считается, что повестка вручена. Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало рассказал, как ищут тех, кто не обновил данные. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Главреда.



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По словам представителя ТЦК, подавляющее большинство из них ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения. “По домашнему адресу приходят представители ТЦК, обязательно формируют почтовые сообщения с описанием вложения. Потому что повестка без описания, без конверта, которая брошена в почтовый ящик не является должным образом вручена – только почтовым вложением или лично в руки”, — отметил он.

Также, по словам Сергея Монукала, не считается должным образом уведомленным лицо, чьи родственники, которые либо взяли повестку, либо не взяли и заявили, что лицо не проживает по месту жительства.

“После поступления сообщения, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск. Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил военного учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство”, — отметил представитель областного ТЦК.

Не является проблемой найти человека, даже если он указал неправильный адрес при обновлении данных. “Сейчас система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе показывающих, где человек получает денежное обеспечение, заработную плату. Тогда производится оповещение через предприятие – выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением на это предприятие. И уже тогда руководитель предприятия в трехдневный срок издает приказ об уведомлениях и знакомит с ним. Если человек отказывается от повестки, то сообщает в органы Национальной полиции", – рассказал Сергей Монукало.

За отказ Национальная полиция имеет право осуществить административное задержание и доставку в соответствующий ТЦК для прохождения ВЛК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагают нардепы, чтобы заманить мужчин в ТЦК.



