В Минобороны отреагировали на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте

Российские захватнические войска с регулярной периодичностью утверждают о якобы "полном контроле" над Бахмутом Донецкой области. Вбросы оккупантов являются попыткой выдать желаемое за действительное. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", — заявила Анна Маляр.

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Замминистра обороны отметила, украинские защитники сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

"Зато в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их (Ред. – врага) задача взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там", — добавила Анна Маляр.

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