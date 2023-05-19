logo

BTC/USD

26924.06

ETH/USD

1815.44

LTC/USD

91.62

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны отреагировали на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны отреагировали на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте

Анна Маляр заявила, что россияне снова преждевременно поспешили заявить о "захваченном" Бахмуте

сегодня, 12:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска с регулярной периодичностью утверждают о якобы "полном контроле" над Бахмутом Донецкой области. Вбросы оккупантов являются попыткой выдать желаемое за действительное. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны отреагировали на заявления россиян о "захваченном" Бахмуте

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", — заявила Анна Маляр.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Замминистра обороны отметила, украинские защитники сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

"Зато в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их (Ред. – врага) задача взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там", — добавила Анна Маляр. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на заседании Совбеза ООН России указали на два пути завершения войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!