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В Минобороны объяснили, кого будут мобилизовать на фронт и с какого возраста

В Минобороны обнародовали разъяснения по поводу законопроекта о мобилизации, а также объяснили, что на фронт будут забирать мужчин, начиная с 25-летнего возраста

сегодня, 19:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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После широкого обсуждения в обществе вопроса о возможности мобилизации на фронт 18-летних юношей министерство обороны Украины разъяснило новый законопроект №10449, предусматривающий реформирование системы мобилизации и военной подготовки граждан.

В Минобороны объяснили, кого будут мобилизовать на фронт и с какого возраста

Мобилизация в Украине

Как отметили в Минобороны, после анализа тысячи правок, предложенных к законопроекту, решено мобилизовать молодежь от 25 лет. Возрастной предел для мобилизации остается неизменным и составляет 60 лет.

Кроме того, согласно законопроекту, с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка, однако некоторые граждане могут быть освобождены от ее прохождения.

Также предусмотрена замена срочной военной службы базовой службой продолжительностью 5 месяцев в мирный период и 3 месяца – во время военного положения. Граждане с 18 лет смогут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной службы.

Кроме этого, независимо от участия в базовой военной подготовке или службе, граждане с 18 лет получат отсрочку до достижения возраста мобилизации, то есть к 25 годам, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые народные депутаты заявили о том, что в Украине есть риски мобилизации юношей в возрасте 18 лет. Они подчеркнули, что таким образом может быть уничтожен генофонд нации.

Вместе с тем, впоследствии стало известно, что депутаты отклонили правку, позволявшую мобилизовать юношей в возрасте до 25 лет на фронт, если они прошли базовую военную подготовку и не получают высшее образование. Народные депутаты подчеркивали, что если молодеж пройдет военную подготовку и решит уходить на фронт добровольно, то ей в этом никто не будет препятствовать.




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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/9192
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