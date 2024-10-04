В Минобороны обновили цифры: сколько украинцев погибли в российском плену

По меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на данные Минобороны Украины.

Военнопленные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что представительница Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Виктория Цымбалюк заявила, что из-за того, что международные организации не имеют доступа к тому, в каких условиях оккупанты содержат наших пленных, можно предположить, что число погибших защитников гораздо выше, поскольку не все тела возвращаются, а многие даже не подтверждаются Россией как находящиеся в плену.

"Чем больше времени они проводят в российских тюрьмах, тем ближе к смерти", – признали в Минобороны.

В результате обменов пленными между Москвой и Киевом было возвращено около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан. Однако тысячи из них все еще находятся в российских застенках, отмечает издание.

Как говорится в докладе, опубликованном ранее Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, пытки пленных военнослужащих были "широко распространены и систематичны" и происходили с благословения руководства России.

Авторы доклада добавили, что с марта 2023 года зафиксировано 11 смертей украинцев, а также неустановленное количество попыток самоубийства и "один задокументированный случай самоубийства, предположительно, из-за неоднократных пыток".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные при одобрении командования регулярно подвергают украинских военнопленных пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

Согласно отчету УВКПЧ, пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.



