В Минобороны обнародовали имена генералов и офицеров, держащих Бахмут

На этой неделе уже будет два месяца с момента серьезного обострения боев в округе города и за сам Бахмут. Никто не хотел даже верить, что в условиях нечеловечески зверских и интенсивных атак рашистов можно будет удержать больше недели, ну или чуть больше. Но Крепость Бахмут стоит до сих пор. Об этом заявила заместитель Министра обороны страны Анна Маляр.



Ганна Маляр назвала руководителей военных формирований под Бахмутом

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"Благодаря самоотверженному мужеству и стоическому героизму тысяч украинских воинов, а также правильному и умелому руководству боевых генералов и офицеров — оборона Крепости Бахмута держится и даже больше — возможности далеко еще не исчерпаны", — заявила военная и обнародовала фамилии высшего командного состава.

В списке непреодолимых защитников Крепости Бахмут:

- руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Гнатов Андрей;

- руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский;

– также частью восточного фронта руководит Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский;

- непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Палиса Павел;

– комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Пивненко Александр.

По данным вечернего возведения Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 20 марта 2023 года, на Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах Богдановки и Ивановского.

Как писали "Комментарии", бои за Бахмут становятся для русских войск настоящей ловушкой и провалом всего наступления.

"Комментарии" также сообщали о том, что по военному командованию в лице главка Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского было последнее слово в вопросе, как дальше быть с операцией по обороне Бахмута – выводить войска или перебрасывать подкрепления и продолжать удерживать город. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте на сайте "Комментарии" — чем стал Бахмут для Украины и России — почему россияне так нервничают из-за того, что происходит на Донбассе.