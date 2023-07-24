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В Минобороны назвали топ-военных Запада, которые лучше всего осведомлены о ситуации на фронте

Есть всего 3 топ-военных Запада, которые знают, как проходит контрнаступление ВСУ, остальные "мнения" иностранных обозревателей стоит воспринимать не более, чем "белый шум"

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что многие западные военные эксперты, аналитики высказывают свои оценки относительно происходящего на поле боя в Украине, есть всего несколько военных на Западе, которые обладают достоверной полнотой информации, чтобы оценивать контрнаступление ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

В Минобороны назвали топ-военных Запада, которые лучше всего осведомлены о ситуации на фронте

Министерство обороны Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, украинцам "имеет смысл слушать" главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, командующего вооруженных Сил Великобритании адмирала Тони Радакина, а также главу Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.


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Он подчеркнул, что они единодушны в том, что контрнаступление Украины — успешно.

"Три главных западных военных, которые обладают необходимой полнотой информации, высоко оценили результаты украинских войск. Они понимают, в каких условиях приходится действовать. Остальное — белый шум", — отметил Копытько.

Остальные "анонимы", оценивающие действия ВСУ тезисами "ожидали большего" и дискутирующими на тему "быстрого/медленного" продвижения войск Украины — нацелены на создание определенных общественных настроений: "Не надо поддаваться этому", — призвал советник Резникова.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что за месяц Украина в рамках контрнаступательных и наступательных действий вернула больше территорий, чем РФ захватила за год, процесс деоккупации идет крайне тяжело. В Офисе президента в очередной раз пояснили, что ВСУ замедляются из-за сильно заминированной территории, материально-технических проблем (поставки оружия), преимущества России в авиации. Вслед за главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, в ОП предупреждают, что наши наступательные операции будут тяжелыми и длительными. О чем говорит происходящее на всех фронтах (включая дипломатический) на данный момент? Чего ожидаем в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0gQQsMzMNx5QCzvrgBXHRKzMz5UrkSDGbhu2gcxyTtR1i7yCVmY9NFVwLstrGgQqnl
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