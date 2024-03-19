В Минобороны назвали план Путина после "выборов" в России

В Министерстве обороны ожидают, что Владимир Путин после победы на так называемых выборах проведет следующую волну мобилизации в России для войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.



Путин проведет мобилизацию в России после выборов. Фото из открытых источников

Гаврилюк указывает, что миллионы россиян поддерживают Путина, поэтому у российской армии есть большой ресурс живой силы для войны в Украине.

"Те, кто наблюдает растущую статистику потерь росармии в войне с Украиной и думает, что они должны остановиться, ошибаются. Они не остановятся! Потому что солдаты в России – это расходный материал", — говорит Гаврилюк.

Замминистра объясняет, что россияне, несмотря на значительные потери под Бахмутом и Авдеевкой, продолжают использовать тактику "мясных штурмов" в войне в Украине и в целом потеряли более 430 тыс. военных. По словам Гаврилюка, Путин скоро проведет мобилизацию в России.

"Но ни Путина, ни российских командиров огромные потери своих людей не останавливают. Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов в России Путин погонит своих новых солдат вперед с новой яростью", — говорит Гаврилюк и добавляет, что Путин прикажет провести принудительную мобилизацию в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из мировых лидеров поздравил Путина с победой на "выборах". Кроме президентов и премьеров в России заявили, что Владимира Путина с победой на так называемых выборах якобы поздравил Папа Римский. В Ватикане отреагировали на такие заявления и возразили на противоречивые сообщения российской пропаганды.

Также "Комментарии" писали, что Германия критикует несправедливые выборы в РФ и заявила, что Владимира Путина не будет называть президентом России.