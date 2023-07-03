В Минобороны назвали оружие, которое станет решающим на поле боя в 2024 году

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации Виталия Дейнеги, в 2024 году критическую роль будут играть дроны, когда продолжается украинско-российское противостояние.

Критическую роль в войне будут играть дроны (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос LB live, чиновник заметил, что захватчики имеют преимущество над ВСУ в некоторых видах БПЛА.

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"То есть FPV-дроны, одноразовые, которые просто влетают тебе в кабину машины – с их стороны летят чуть чаще, чем с нашей. И это плохо. Так не должно быть", — сказал Виталий Дейнега.

Замминистра, однако отметил, что у военных ВСУ есть другие виды оборудования, которых у россиян нет.

"Но на самом деле дроны в следующем году будут играть решающую роль. Это дешевый способ остановить очень дорогую технику. Очень дешевый", – заметил заместитель оборонного министра.

Дейнега еще выразил свое мнение, что захватчики намеренно применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131, потому что это качественное оружие, которое стоит 30 000 долларов за единицу и чтобы его сбить нужно ракету от Stinger стоимостью 100 000 долларов.

"В таком случае россиянам выгодно забрасывать нас "шахедами", истощая наши ресурсы. Мы должны найти некое противоядие, которое позволило бы сбивать их дешево, тогда им было бы невыгодно запускать их", — подытожил представитель министерства обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину отправят десятки Leopard. Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5. Военная техника будет на территории Украины уже в ближайшие недели. Руководитель немецкого Минобороны отметил, что сейчас Берлин вышел на второе место среди всех союзников Украины по величине военной помощи ВСУ в сфере поставки техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках ЕС.