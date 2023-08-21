В Минобороны напомнили, за что в военное время украинцы могут загреметь за решетку

Сообщать о перемещениях украинских защитников могут только уполномоченные государственные органы. Гражданам и СМИ делать это категорически запрещено. За то, что такая информация окажется в открытом доступе, предусмотрено уголовное наказание. Как передает издание "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Анна Маляр. Фото: из открытых источников

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригады на юге, — 5 авиаударов по бригаде в сутки", — рассказала замминистра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Анна Маляр также подчеркнула, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ.

Согласно статье, человек, нарушивший закон, может быть лишен свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



