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В Минобороны напомнили, за что в военное время украинцы могут загреметь за решетку

Сообщать о перемещениях украинских войск гражданам Украины и СМИ - запрещено

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сообщать о перемещениях украинских защитников могут только уполномоченные государственные органы. Гражданам и СМИ делать это категорически запрещено. За то, что такая информация окажется в открытом доступе, предусмотрено уголовное наказание. Как передает издание "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны напомнили, за что в военное время украинцы могут загреметь за решетку

Анна Маляр. Фото: из открытых источников

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригады на юге, — 5 авиаударов по бригаде в сутки", — рассказала замминистра.


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Анна Маляр также подчеркнула, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ.                                                    

Согласно статье, человек, нарушивший закон, может быть лишен свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/annamaliar/1032
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