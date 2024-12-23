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В Минобороны анонсировали подготовку бойцов ВСУ по новому стандарту: что изменится

Бойцов ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях

сегодня, 16:44
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Кравцев Сергей

Украинские военные будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Их будут готовить по нескольким направлениям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

В Минобороны анонсировали подготовку бойцов ВСУ по новому стандарту: что изменится

Подготовка бойцов ВСУ. Фото из открытых источников

В ведомстве рассказали, что бойцы научатся выживать в различных средах: арктических, тропических, горных и пустынных районах. Особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

Защитники будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям: поисково-спасательная деятельность; выживание; избежание захвата в плен; устойчивость в плену; подготовка по эвакуации; переподготовка.

"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель — обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также на портале "Комментарии" — проект закона о демобилизации разработан, вот только ее провести на сегодня практически нереально. Как передает портал "Комментарии", об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

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