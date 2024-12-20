Мобилизацию ждет перезагрузка: что готовят в Минобороны

Министерство обороны Украины готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram, который сослался на слова первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий сообщил, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Иван Гаврилюк согласился, что надо кардинально реформировать ТЦК, и в Минобороны готовят изменения.

Кроме того, Иван Гаврилюк заявил, что по вчерашнему инциденту в Вышгороде с сотрудниками ТЦК, которые выкуривали газом водителя из машины и поджигали ее, идет расследование.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют — 29% респондентов. Об этом свидетельствую данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Социологи выяснили, что самый высокий уровень недоверия к военнослужащим ТЦК среди жителей западных и пограничных областей, молодого поколения, мужчин.

Как отмечают аналитики, в обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным. В то же время есть значительные различия в уровне доверия в соответствии с категориями военных.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине учащаются случаи принудительной мобилизации работников, имеющих бронирование, а ТЦК игнорирует все имеющиеся документы. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, являющийся членом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



