Уровень доверия украинцев к сотрудникам ТЦК: социологи показали цифры

В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют — 29% респондентов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

ТЦК. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что самый высокий уровень недоверия к военнослужащим ТЦК среди жителей западных и пограничных областей, молодого поколения, мужчин.

Как отмечают аналитики, в обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным. В то же время есть значительные различия в уровне доверия в соответствии с категориями военных.

Так, 96% доверяют ветеранам АТО, которые сейчас снова воюют, 91% доверяют ветеранам нынешней войны, 88% доверяют ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

В категории военных 94% доверяют военным ВСУ, которые служат на передовой, 76% доверяют тем, кто служит в тылу (не ТЦК).

Стоит отметить, опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-6 декабря 2024 года среди 1000 респондентов в возрасте во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине учащаются случаи принудительной мобилизации работников, имеющих бронирование, а ТЦК игнорирует все имеющиеся документы. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, являющийся членом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Принужден констатировать, что наметилась новая тенденция – работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование. Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе "Оберег", а бумажные документы не признаются", – пишет нардеп.



