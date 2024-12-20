Может ли власть решиться на демобилизацию: в Минобороны подтвердили, что законопроект готов

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Кравцев Сергей
Проект закона о демобилизации разработан, вот только ее провести на сегодня практически нереально. Как передает портал "Комментарии", об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
Демобилизация. Фото из открытых источников
При этом отметил, что саму демобилизацию провести на сегодня невозможно из-за нехватки резервов.
Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом говорится в посте народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram, который сослался на слова первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.
Парламентарий сообщил, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Иван Гаврилюк согласился, что надо кардинально реформировать ТЦК, и в Минобороны готовят изменения.
Также издание "Комментарии" сообщало – военный Илья Кротенко раскритиковал заявление нардепа, члена оборонного комитета от патриотической политической силы, который отметил, что ВР не может определить сроки службы, потому что не кем заменить военных на фронте.
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