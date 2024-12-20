Может ли власть решиться на демобилизацию: в Минобороны подтвердили, что законопроект готов

Проект закона о демобилизации разработан, вот только ее провести на сегодня практически нереально. Как передает портал "Комментарии", об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Демобилизация. Фото из открытых источников

"Проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет Министров", — сказал замминистра по поводу законопроекта о демобилизации.

При этом отметил, что саму демобилизацию провести на сегодня невозможно из-за нехватки резервов.

"Пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", — подчеркнул Гаврилюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины готовит кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом говорится в посте народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram, который сослался на слова первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Парламентарий сообщил, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Иван Гаврилюк согласился, что надо кардинально реформировать ТЦК, и в Минобороны готовят изменения.

Также издание "Комментарии" сообщало – военный Илья Кротенко раскритиковал заявление нардепа, члена оборонного комитета от патриотической политической силы, который отметил, что ВР не может определить сроки службы, потому что не кем заменить военных на фронте.



