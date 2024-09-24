ВР обвинили во лжи: мужчин для организации демобилизации повсюду валом

Военный Илья Кротенко раскритиковал заявление нардепа, члена оборонного комитета от патриотической политической силы, который отметил, что ВР не может определить сроки службы, потому что не кем заменить военных на фронте.

Демобилизация военных

"Господин депутат откровенно лжет. Мы же не слепые и уже не 2022 год, когда мы могли не видеть родных и ничего кроме прифронтовых городов-призраков по 8-12 месяцев. Есть отпуска и увольнения, есть возможность бывать в Киеве и других крупных городах. И знаете, что я там вижу? Вижу мужчин официантов, барменов, барберов, швейцаров, фитнес-тренеров и других. У нас сотни тысяч мужчин работают в сфере некритически важного обслуживания. Или меня кто-то будет убеждать, что наличие швейцара на входе в гостиницу или ресторан критически важно? Может ли официант или фитнес-тренер критически важной работой?" – спрашивает военный.

При этом он рассказал, что у его собратья дочь поступила в вуз на первый курс. По его словам, половина "мальчиков" в группе 30 лет.

"Никогда не нужно было и тут вдруг решили получить первое высшее образование. Интересно было бы от Министерства образования увидеть общую статистику по возрасту первокурсников этого года. Зато мы и дальше слышим ложь, что нас не кем заменить", — отметил Кротенко.

При этом он призвал не говорить о невозможности "выдернуть" одновременно такое количество людей из экономики. Если невозможно одновременно, можно это сделать поэтапно. Условно 100 тысяч мобилизовали – 100 тысяч демобилизовали.

"Первыми начните отпускать тех, кто на передовой дольше всех. Сами военные сочли бы эту систему справедливой. Ну а демобилизованные мужчины, они никуда не исчезнут. Они вернутся в экономику на свои рабочие места или с учетом новых навыков полученных в армии пойдут на новую работу. У многих есть сохранения, которые будут инвестированы в эту же экономику, в создание новых рабочих мест вместо потерянных в результате мобилизации", — отметил Кротенко.

Совершенно другой вопрос наличия мощностей и возможностей дать базовую военную подготовку для такого количества людей, а затем и научить какой-либо специальности.

"Именно здесь, мне кажется, ключевое слабое место в вопросе демобилизации. За скобками оставлю тот факт, что в феврале 22 у нас в принципе не было никаких ВЛК и подготовки. Сейчас уже другие времена и стандарты. Но ведь мы никогда не слышали, чтобы вопрос подготовки военных за границей или развертывание новых центров подготовки в Украине был на первых местах в нашей внутренней или внешней коммуникации. Потому что для этого нужно политическое решение, которого нет", — говорит военный.

По его мнению, только в это упирается невозможность готовить военных больше, чем нужно для покрытия текущих потерь, и, соответственно, нет политического решения готовить будущую мобилизацию/демобилизацию.

"Проблема не в отсутствии тех, кем можно было бы заменить существующих военных, проблема в отсутствии политической воли это сделать", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР не будут прописывать какие-либо конкретные сроки демобилизации.



