В Минобороне заговорили о новой волне мобилизации: когда она может начаться и какие причины

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Вооруженным силам Украины нужно компенсировать потери и восстановить силы военных, получивших ранения на войне. Следовательно, о новой волне мобилизации собираются публично говорить уже в следующем году. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр.
Анна Маляр (фото из открытых источников)
По ее словам, ВСУ нужно заменить воинов, которые защищают нашу страну с начала войны.
"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", – объяснила Анна Маляр.
Кроме этого, она пояснила, что о новой волне призыва в ряды ВСУ будут публично говорить уже с начала нового года.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о попытке №2 широкомасштабного наступления РФ . Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года. Пока решисты продолжают атаковать нашу страну с помощью иранских дронов типа "Shahed", а Украина надеется на поставки все более современного вооружения от партнеров, включая системы ПВО Patriot. По словам политолога, конфликтолога Богдана Петренко, многие аналитики сходились с тем, что зима приведет к замораживание конфликтов Но, отмечает он, вряд ли это будет наблюдаться в российско-украинской войне. Но даже для Кремля есть минус в замораживании, считает Богдан Петренко. Ведь тогда в зиму Россия будет идти как потерявшая инициативу сторона, которая отступала в последнее время. Для Украины заморозка – это потеря военной инициативы, перспективы помощи Запада и угроза возобновления российского наступления весной, предупреждает он. Это может привести к капитуляции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости