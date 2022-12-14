В Минобороне заговорили о новой волне мобилизации: когда она может начаться и какие причины

Вооруженным силам Украины нужно компенсировать потери и восстановить силы военных, получивших ранения на войне. Следовательно, о новой волне мобилизации собираются публично говорить уже в следующем году. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, ВСУ нужно заменить воинов, которые защищают нашу страну с начала войны.

"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", – объяснила Анна Маляр.

Кроме этого, она пояснила, что о новой волне призыва в ряды ВСУ будут публично говорить уже с начала нового года.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о попытке №2 широкомасштабного наступления РФ . Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что российские войска могут возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года. Пока решисты продолжают атаковать нашу страну с помощью иранских дронов типа "Shahed", а Украина надеется на поставки все более современного вооружения от партнеров, включая системы ПВО Patriot. По словам политолога, конфликтолога Богдана Петренко, многие аналитики сходились с тем, что зима приведет к замораживание конфликтов Но, отмечает он, вряд ли это будет наблюдаться в российско-украинской войне. Но даже для Кремля есть минус в замораживании, считает Богдан Петренко. Ведь тогда в зиму Россия будет идти как потерявшая инициативу сторона, которая отступала в последнее время. Для Украины заморозка – это потеря военной инициативы, перспективы помощи Запада и угроза возобновления российского наступления весной, предупреждает он. Это может привести к капитуляции.