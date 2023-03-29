В Минобороне рассказали о медийных задачах противника в отношении Бахмута

Враг продолжает концентрировать наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Параллельно он аккумулирует все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передают "Комментарии".

Бахмут тримає оборону

"Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий, — говорит заместитель министра обороны. — В настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи: подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту, демотивировать и психологически ослабить нашу армию, спровоцировать нашу армию на неправильные действия. Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать наше преимущество — разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага".

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По мнению чиновницы, "когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, — это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий". В частности, утверждает Анна Маляр, излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий.

– Это и есть в чистом виде ИПСО с целью влияния на принятие военных решений, – говорит Анна Маляр.

Кроме этого, Анна Маляр перечислила месседжи, которые использует сейчас враг: якобы решения держать Бахмут политические, якобы Бахмут не имеет смысла держать — там почти все в окружении, якобы героизм украинских бойцов "раздувает украинская пропаганда".

Анна Маляр также озвучила украинское видение ситуации вокруг этого города-крепости: "Мы обороняем Бахмут также преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач на данном направлении. Оборона Бахмута сейчас обусловлена ​​оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач", — говорит Маляр. – "Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач".



Тем временем, Зеленский рассказал, что может произойти, если Украина не удержит Бахмут. А в СНБО ответили, разместит ли Путин ядерное оружие в Беларуси.





