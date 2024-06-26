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В Минкульте заявили о необходимости иного подхода к мобилизации работников культуры

Ростислав Карандеев призвал изменить ситуацию с мобилизацией в Украине в отношении работников сферы культуры.

26 июня 2024, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что мобилизация в сфере культуры нуждается в "гармонизации и грамотном подходе". По его словам, из-за неравномерной мобилизации некоторые учреждения культуры вынуждены прекратить свою деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В Минкульте заявили о необходимости иного подхода к мобилизации работников культуры

И.о. министра культуры Ростислав Карандеев. Фото из открытых источников

Глава Минкульта выступил на форуме "Культура во время войны. Человеческий капитал", где рассказал о проблемах мобилизации работников сферы культуры.

"Гармонизация и грамотный подход к политике мобилизации в сфере культуры – еще один вызов для нас. Но у нас есть определенные решения, определенные предложения", — сказал Карандеев.

И.о. министра культуры заявил, что "вследствие не до конца грамотной и взвешенной политики по мобилизации" культурная сфера теряет своих представителей.

"Будем честны, процент мобилизованных не превышает по стране отметки в 10%. Но неравномерность и несправедливость внимания в конкретных случаях приводит к тому, что отдельные учреждения культуры вынуждены прекратить свою деятельность, потому что нет тех людей, которые обеспечивают их работу и процессы на местах" , – сказал Карандеев.

Ростислав Карандеев ранее сообщал, что с момента полномасштабной войны 18% работников потеряла сфера культуры Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Генштабе не ожидали таких показателей мобилизации после принятия нового закона о мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что юрист объяснил, беременность ли жены третьим ребенком, может стать причиной во избежание мобилизации мужчины в ряды ВСУ.



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