В Минкульте заявили о необходимости иного подхода к мобилизации работников культуры

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Slava Kot
И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что мобилизация в сфере культуры нуждается в "гармонизации и грамотном подходе". По его словам, из-за неравномерной мобилизации некоторые учреждения культуры вынуждены прекратить свою деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
И.о. министра культуры Ростислав Карандеев. Фото из открытых источников
Глава Минкульта выступил на форуме "Культура во время войны. Человеческий капитал", где рассказал о проблемах мобилизации работников сферы культуры.
И.о. министра культуры заявил, что "вследствие не до конца грамотной и взвешенной политики по мобилизации" культурная сфера теряет своих представителей.
Ростислав Карандеев ранее сообщал, что с момента полномасштабной войны 18% работников потеряла сфера культуры Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Генштабе не ожидали таких показателей мобилизации после принятия нового закона о мобилизации.
Также "Комментарии" писали, что юрист объяснил, беременность ли жены третьим ребенком, может стать причиной во избежание мобилизации мужчины в ряды ВСУ.
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