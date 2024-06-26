В Минкульте заявили о необходимости иного подхода к мобилизации работников культуры

И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что мобилизация в сфере культуры нуждается в "гармонизации и грамотном подходе". По его словам, из-за неравномерной мобилизации некоторые учреждения культуры вынуждены прекратить свою деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



И.о. министра культуры Ростислав Карандеев. Фото из открытых источников

Глава Минкульта выступил на форуме "Культура во время войны. Человеческий капитал", где рассказал о проблемах мобилизации работников сферы культуры.

"Гармонизация и грамотный подход к политике мобилизации в сфере культуры – еще один вызов для нас. Но у нас есть определенные решения, определенные предложения", — сказал Карандеев.

И.о. министра культуры заявил, что "вследствие не до конца грамотной и взвешенной политики по мобилизации" культурная сфера теряет своих представителей.

"Будем честны, процент мобилизованных не превышает по стране отметки в 10%. Но неравномерность и несправедливость внимания в конкретных случаях приводит к тому, что отдельные учреждения культуры вынуждены прекратить свою деятельность, потому что нет тех людей, которые обеспечивают их работу и процессы на местах" , – сказал Карандеев.

Ростислав Карандеев ранее сообщал, что с момента полномасштабной войны 18% работников потеряла сфера культуры Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Генштабе не ожидали таких показателей мобилизации после принятия нового закона о мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что юрист объяснил, беременность ли жены третьим ребенком, может стать причиной во избежание мобилизации мужчины в ряды ВСУ.