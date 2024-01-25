В Минкульте ответили, кто из деятелей культуры и работников СМИ получил "бронь" от мобилизации

Бронирование от мобилизации предоставляется деятелям культуры, которые являются работниками стратегических предприятий. Это касается, в частности, ряда медийщиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и заведениях, в частности культурной и информационной сферы, которые относятся к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Суспільне телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", — рассказал министр.

Он назвал непростым вопрос о бронировании деятелей культуры в широком смысле. По его мнению, работники культуры тоже вносят вклад в усиление обороноспособности Украины, устойчивость общества и усиление позиций нашей страны за рубежом.

"Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в заведениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", — добавляет Карандеев.

Он уточнил, что специальное бронирование для деятелей культуры, не являющихся работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и не происходит.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп поддержала мобилизацию женщин: чем объяснила свою позицию.



