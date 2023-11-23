В Минэнерго ответили, планируют ли отключать свет в Украине при похолодании

В Украине энергетики прогнозировали холодную погоду, поэтому не собираются вводить графики отключения света, если даже температура резко снизится. Соответствующее заявление сделал заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Понятно, что вместе с понижением температуры растет потребление электроэнергии. Но еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день ситуация контролируемая. И если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе из-за погодных условий не планируем вводить никаких графиков", — подчеркнула Гринчук.

А еще чиновница сообщила, что даже сейчас, когда в аварийном ремонте находились семь энергоблоков, четыре уже приступили к работе через 6-7 часов. Дальше специалисты будут так же быстро ремонтировать объекты инфраструктуры.

"Мы прогнозировали и понижение температуры. И с той ситуацией, которая сейчас, даже при понижении температуры мы не планируем графиков отключений, особенно для бытовых потребителей", — подчеркнула Гринчук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр энергетики рассказал, когда Россия проведет массовую ракетную атаку по Украине . Министр энергетики Герман Галущенко считает, что российская армия массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру из-за погодных условий. По его словам, Россия ожидает, когда температура в Украине станет морозной.

В эфире телемарафона Герман Галущенко высказал предположение, почему Россия перестала массово атаковать территорию Украины, как это было в прошлом году осенью и зимой.