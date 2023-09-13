В Минэнерго ответили, будут ли отключения электроэнергии с 1 октября

В Министерстве энергетики выступили с заявлением по поводу возможных отключений света начиная с 1 октября из-за проблем с электросетью, которая подверглась атакам россиян и до сих пор находится в процессе восстановления.



Будут ли в Украине отключения света. Фото из открытых источников

Минэнерго отметили, что до сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах энергетики для вхождения в отопительный сезон. Благодаря этим усилиям, украинские электростанции могут производить достаточно энергии для обеспечения украинцев электроэнергией.

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"В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", — сообщили в Минэнерго.

В настоящее время различные отрасли энергетики, включая угольную, нефтяную и электроэнергетическую, готовятся к новому отопительному сезону и продолжают восстановление критической энергетической инфраструктуры.

Однако в Минэнерго предупреждают, что в случае российских обстрелов по энергетическим объектам возможны перебои в поставках электроэнергии и отключения согласно графикам. В министерстве сообщили, что соответствующие графики отключений уже заранее разработаны и опубликованы, и добавили, что они будут использованы "исключительно в случае обстрелов".

"На сегодня никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предполагается", — заявили в Министерстве энергетики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названы 5 наиболее проблемных областей, где могут возникать долгие периоды без света в случае возобновления российских атак на энергосистему Украины.

Также "Комментарии" писали, сколько денег Украина тратит на содержание одного военнопленного.