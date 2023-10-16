Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что сложная ситуация в новом отопительном сезоне будет в прифронтовых районах, где ведутся активные действия, а также в тех регионах, которые не успевают возобновиться после российских обстрелов.

В Минэнерго назвали самые проблемные регионы отопительного сезона. Фото из открытых источников

Во время эфира телемарафона Гринчук заявила о наиболее проблемных регионах по поставкам тепла, газа и электричества.

"Самая сложная ситуация у нас в прифронтовых регионах. Мы все понимаем, что там практически каждый день продолжаются обстрелы", — сказала Светлана Гринчук.

Заместитель министра энергетики подчеркнула, что угрожающая ситуация в Херсонской области. Когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, тысячи домохозяйств потеряли доступ к электроэнергии. По словам Светланы Гринчук, сейчас около полутора тысяч потребителей до сих пор не подключены, а как только проходят ремонтные работы, то россияне сразу совершают обстрел. Таким образом, энергетики на Херсонщине постоянно попадают под атаки российских оккупантов.

"Самая угрожающая ситуация остается в Херсонской области и в самом городе Херсон", — добавила Гринчук.

Светлана Гринчук подчеркнула, что Украина провела масштабные ремонтные работы и, несмотря на агрессию России, готова к сложной зиме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики дал совет украинцам по подготовке к отопительному сезону.

Также "Комментарии" писали, что ЦДЭ назвали два города, имеющих наибольшие риски во время отопительного сезона. Эти два города нуждаются в большом количестве электроэнергии, а внутренние электростанции не могут их обеспечить.