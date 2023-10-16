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Slava Kot
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что сложная ситуация в новом отопительном сезоне будет в прифронтовых районах, где ведутся активные действия, а также в тех регионах, которые не успевают возобновиться после российских обстрелов.
В Минэнерго назвали самые проблемные регионы отопительного сезона. Фото из открытых источников
Во время эфира телемарафона Гринчук заявила о наиболее проблемных регионах по поставкам тепла, газа и электричества.
Заместитель министра энергетики подчеркнула, что угрожающая ситуация в Херсонской области. Когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, тысячи домохозяйств потеряли доступ к электроэнергии. По словам Светланы Гринчук, сейчас около полутора тысяч потребителей до сих пор не подключены, а как только проходят ремонтные работы, то россияне сразу совершают обстрел. Таким образом, энергетики на Херсонщине постоянно попадают под атаки российских оккупантов.
Светлана Гринчук подчеркнула, что Украина провела масштабные ремонтные работы и, несмотря на агрессию России, готова к сложной зиме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики дал совет украинцам по подготовке к отопительному сезону.
Также "Комментарии" писали, что ЦДЭ назвали два города, имеющих наибольшие риски во время отопительного сезона. Эти два города нуждаются в большом количестве электроэнергии, а внутренние электростанции не могут их обеспечить.
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