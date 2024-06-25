В МИДе рассказали, может ли Украина пойти на территориальные уступки для мира

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что справедливое окончание войны в Украине возможно при условии деоккупации всех украинских территорий и возвращении их под контроль Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Представитель МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

На Третьем международном форуме экспертной сети Крымской платформы выступил Андрей Сибига, заявивший, что окончание войны возможно только при сохранении территорий Украины по состоянию на 1991 год.

"Следовательно мировое сообщество должно осознавать, что другого пути достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, чем с возвращением Крыма и всех временно оккупированных территорий, просто не существует. Другой альтернативы нет", — сказал представитель МИД Украины.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина должна продолжать объяснять, что основной причиной полномасштабной войны против Украины стала попытка России аннексировать Крым 10 лет назад. Это имело для Путина незначительные последствия, поэтому он продолжил свою военную агрессию.

"Никакой политики умиротворения, ни одной "Ялты-2", ни одного "Минска-3". Мы должны это более активно подчеркивать и доводить эту нашу позицию до партнеров", — сказал Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал условия Путина для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план, представленный советниками Дональда Трампа в случае победы республиканца на президентских выборах. Дмитрий Песков заявил, что такая инициатива должна основываться на текущей ситуации на линии фронта.