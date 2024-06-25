В МИДе рассказали, может ли Украина пойти на территориальные уступки для мира

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Slava Kot
Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что справедливое окончание войны в Украине возможно при условии деоккупации всех украинских территорий и возвращении их под контроль Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Представитель МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
На Третьем международном форуме экспертной сети Крымской платформы выступил Андрей Сибига, заявивший, что окончание войны возможно только при сохранении территорий Украины по состоянию на 1991 год.
Андрей Сибига подчеркнул, что Украина должна продолжать объяснять, что основной причиной полномасштабной войны против Украины стала попытка России аннексировать Крым 10 лет назад. Это имело для Путина незначительные последствия, поэтому он продолжил свою военную агрессию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал условия Путина для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план, представленный советниками Дональда Трампа в случае победы республиканца на президентских выборах. Дмитрий Песков заявил, что такая инициатива должна основываться на текущей ситуации на линии фронта.
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Чей Крым
25 июня 2024, 16:37
Если сейчас Зеленский подымает вопрос что Все должно быть по Уставу ООН то для несведущих надо разЬяснить что в Уставе ООН есть две противоположные нормы Как Право на территориальную целостность государства и Право на самоопределение народа .И Если Автономная Республика Крым которая таковой всегда и была как то начнет в ООН что заявлять...
Ігор
25 июня 2024, 15:51
Трамп прийде, вирішить за корумпованих!