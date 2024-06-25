logo

BTC/USD

61394.83

ETH/USD

3379.33

LTC/USD

71.66

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МИДе рассказали, может ли Украина пойти на территориальные уступки для мира
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИДе рассказали, может ли Украина пойти на территориальные уступки для мира

Украина не согласится на политику умиротворения с форматами, предполагающими территориальные уступки, заявили в украинском МИД.

25 июня 2024, 16:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что справедливое окончание войны в Украине возможно при условии деоккупации всех украинских территорий и возвращении их под контроль Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В МИДе рассказали, может ли Украина пойти на территориальные уступки для мира

Представитель МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

На Третьем международном форуме экспертной сети Крымской платформы выступил Андрей Сибига, заявивший, что окончание войны возможно только при сохранении территорий Украины по состоянию на 1991 год.

"Следовательно мировое сообщество должно осознавать, что другого пути достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, чем с возвращением Крыма и всех временно оккупированных территорий, просто не существует. Другой альтернативы нет", — сказал представитель МИД Украины.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина должна продолжать объяснять, что основной причиной полномасштабной войны против Украины стала попытка России аннексировать Крым 10 лет назад. Это имело для Путина незначительные последствия, поэтому он продолжил свою военную агрессию.

"Никакой политики умиротворения, ни одной "Ялты-2", ни одного "Минска-3". Мы должны это более активно подчеркивать и доводить эту нашу позицию до партнеров", — сказал Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал условия Путина для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирный план, представленный советниками Дональда Трампа в случае победы республиканца на президентских выборах. Дмитрий Песков заявил, что такая инициатива должна основываться на текущей ситуации на линии фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Чей Крым

25 июня 2024, 16:37

Если сейчас Зеленский подымает вопрос что Все должно быть по Уставу ООН то для несведущих надо разЬяснить что в Уставе ООН есть две противоположные нормы Как Право на территориальную целостность государства и Право на самоопределение народа .И Если Автономная Республика Крым которая таковой всегда и была как то начнет в ООН что заявлять...

Ігор

25 июня 2024, 15:51

Трамп прийде, вирішить за корумпованих!


Новости

Все новости