В МИДе ответили на пророссийское предложение президента Бразилии

Министерство иностранных дел в ответ на предложение президента Бразилии передать России Крымский полуостров заявило, что Украина не торгует своими территориями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Фейсбук.

Крим - це Україна

"Украина ценит усилия Президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, — заявил представитель МИД. — В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли" .

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Также Олег Николенко еще раз очертил украинскую позицию: "Любые посреднические усилия для восстановления мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН".

Кроме представителя МИДа, бразильское предложение также прокомментировали в Меджлисе крымскотатарского народа. По мнению его председателя Рефата Чубарова, отказ от Крыма равнозначен отказу Украины от независимости.

"Оставляя Крым под своим контролем, Москва перекрывает любые возможности для будущего украинского независимого государства, — говорит Чубаров. — Потому что она, Москва, Россия тогда будет постоянно нести угрозу".

По мнению Чубарова, подобные предложения озвучивают либо агенты Москвы, либо так называемые "полезные идиоты".

Между тем, россияне заявили о якобы существовании мирного плана от Папы Римского.

Тем временем, эксперты объяснили, действительно ли возникла угроза для путинского режима от Российского добровольческого корпуса.



