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В МИД Украины ответили, как отреагировали украинские партнеры на бои в Курске

Спикер МИД Украины Георгий Тихий считает, что реакция союзников на наступление Украины в Курской области продемонстрировала понимание ситуации.

сегодня, 14:46
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Slava Kot

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий рассказал, что украинские партнеры отреагировали сдержанно и нейтрально на действия ВСУ по прорыву российской границы и боям в Курской области. По словам Тихого, среди западных партнеров есть понимание действий Украины.

В МИД Украины ответили, как отреагировали украинские партнеры на бои в Курске

Украинские военные. Фото из открытых источников

Спикер МИД Украины выступил на пресс-конференции и ответил на вопросы относительно украинского наступления на Курскую область и реакции западных партнеров.

"Мы видим нейтральную и сдержанную реакцию партнеров, отражающую понимание партнерами действий Украины", — сказал Тихий.

Также спикер украинского дипломатического ведомства отметил, что Кремль обеспокоен, что украинская военная операция в Курской области проходит без нарушений гуманитарного права. По словам Тихого, россияне могут осуществить информационную кампанию, чтобы дискредитировать ВСУ.

"Поэтому есть обоснованные подозрения, что такие инциденты Россия может создать, сфабриковать. В частности, путем переодевания российских военных в украинскую форму. Поэтому мы призываем партнеров сохранять бдительность и не поддаваться российской пропаганде", — ответил Тихий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Венгрии на прорыв российской границы и боях в Курской области. Советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаш Орбан призвал не радоваться достижениям Украины на территории России, а скорее начать мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что Украина назвала официальную причину, по которой начала военную операцию на территории Курской области. По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, Украина таким образом защищает свое население от российских ударов.



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