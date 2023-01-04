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В МИД намекнули, что Patriot появится в Украине быстрее, чем ожидают русские

Дмитрий Кулеба заявил, что Patriot начнет защищать Украину в максимально сжатые сроки

сегодня, 14:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Американская система Patriot будет доставлена в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

В МИД намекнули, что Patriot появится в Украине быстрее, чем ожидают русские

Американская система Patriot. Фото: GETTY IMAGES

Глава МИД Украины, напомнил, что 2022-й год для украинцев закончился на мажорной ноте, ведь удалось получить от США зеленый свет на поставку Киеву американских систем Patriot. Сразу после озвучивания решения начались конкретные действия по подготовке поставки Украине систем Patriot.                                                                                        

Дмитрий Кулеба не стал озвучивать конкретные сроки развертывания Patriot, лишь намекнув, что это произойдет в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась.

Напомним, в декабре Вашингтон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные уже начали курс подготовки по работе с этими системами. Украиной разработан специальный план подготовки военных к работе на системах Patriot. 

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Источник: https://interfax.com.ua/
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