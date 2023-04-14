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В Мелитополе с утра было очень громко

Взрыв в Мелитополе слышали даже окрестные села

сегодня, 10:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня во временно захваченном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в районе железнодорожного депо. Это не первый раз раздаются взрывы в этом районе города. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.

В Мелитополе с утра было очень громко

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Утро для врага началось совсем некрасиво — в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо", — рассказал Иван Федоров.


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По его словам, враг там концентрирует технику и боеприпасы.

"И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала взрывами, но еще не полностью разрушена", — добавил мэр Мелитополя.

Иван Федоров пообещал рассказать детали "хлопка" позже.

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Ранее "Комментарии" писали – откуда у Венгрии такая приязнь к России – есть ли в ЕС реальные рычаги на это повлиять. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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