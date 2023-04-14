В Мелитополе с утра было очень громко

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Кравцев Сергей
Сегодня во временно захваченном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в районе железнодорожного депо. Это не первый раз раздаются взрывы в этом районе города. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.
Мелитополь. Фото: из открытых источников
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По его словам, враг там концентрирует технику и боеприпасы.
Иван Федоров пообещал рассказать детали "хлопка" позже.
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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что развернутая Кремлем кампания по уничтожению национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Согласны ли с таким утверждением? Может ли это ослабить страну-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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