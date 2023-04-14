В Мелитополе с утра было очень громко

Сегодня во временно захваченном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в районе железнодорожного депо. Это не первый раз раздаются взрывы в этом районе города. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Утро для врага началось совсем некрасиво — в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо", — рассказал Иван Федоров.

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По его словам, враг там концентрирует технику и боеприпасы.

"И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала взрывами, но еще не полностью разрушена", — добавил мэр Мелитополя.

Иван Федоров пообещал рассказать детали "хлопка" позже.

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