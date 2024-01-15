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В Мелитополе оккупанты взлетели на воздух вместе с техникой: подробности от ГУР

Поражен вражеский автомобиль и четверо захватчиков

сегодня, 12:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали россиян вместе с техникой. Поражен вражеский автомобиль и четверо захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Мелитополе оккупанты взлетели на воздух вместе с техникой: подробности от ГУР

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был подорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot", — говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с вражеским внедорожником были поражены четыре оккупанта.

Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехали несколько автомобилей с медиками.

"Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", — добавили в ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.

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