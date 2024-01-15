Поражения Украины не ожидается: СМИ узнали, какое решение приняли союзники

Текущие цифры поставок и анонсированных денежных пакетов показывают, что обороноспособность Украины не может быть такой плохой, как пишут некоторые СМИ, обрисовывая не радужные перспективы для Киева в войне с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "WELT".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что помощь Украине резко выросла до 15 млрд евро в ноябре и декабре.

Помимо этого, отмечает издание, США отправили вооружение на миллиард за последние 2 месяца.

Франция предоставила 40 дополнительных бронемашин; Литва отправила несколько миллионов патронов и тысяч патронов; Эстония передала ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы и разный транспорт; Швеция отправила 133 миллиона; Британия пообещала дополнительные €2,92 млрд в январе; €1,3 млрд. от Германии уже поступили, куда вошли: боевые машины, ЗРК Skynex, боеприпасы, ПВО Iris-T и танки Leopard 2.

Многое еще придется получить. К примеру, танков Leopard 2 должно быть 200, но поступили пока 30 штук.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



