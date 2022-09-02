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В Мелитополе "бавовна": на воздух взлетел российский склад

Детонация вражеских снарядов продолжалась всю ночь

сегодня, 08:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Ночью украинские защитники ударили по вражескому складу боеприпасов в районе аэродрома в Мелитополе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В Мелитополе "бавовна": на воздух взлетел российский склад

Взрывы в Мелитополе. Фото: IVAN_FEDOROV_MELITOPOL

По информации Федорова, "попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва".

Кроме того, было попадание по еще одной вражеской локации, насчет которой сейчас уточняется информация.                                  

Стоит отметить, что это уже далеко не первое прицельное попадание украинских защитников по военным целям врага в Мелитополе, который важен для России, ведь без контроля над этим городом невозможно продолжить сухопутный коридор из РФ в аннексированный Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля заявил, что Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел, подчеркивает он, никогда не должен осуществиться. Эксперты проанализировали данное заявление.                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало — впервые Украина входит в осень, каждый день которой полон неопределённости, опасений и, в то же время, больших надежд. Каких позитивов мы можем ожидать? Какие риски могут усугубиться или появится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Германии рассказали, снимут ли санкции с России, если в стране начнутся протесты из-за высоких тарифов на электроэнергию.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/509
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