В Мелитополе "бавовна": на воздух взлетел российский склад

Ночью украинские защитники ударили по вражескому складу боеприпасов в районе аэродрома в Мелитополе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Взрывы в Мелитополе. Фото: IVAN_FEDOROV_MELITOPOL

По информации Федорова, "попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва".

Кроме того, было попадание по еще одной вражеской локации, насчет которой сейчас уточняется информация.

Стоит отметить, что это уже далеко не первое прицельное попадание украинских защитников по военным целям врага в Мелитополе, который важен для России, ведь без контроля над этим городом невозможно продолжить сухопутный коридор из РФ в аннексированный Крым.

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