Осень-2022: главные надежды и угрозы для Украины

Впервые Украина входит в осень, каждый день которой полон неопределённости, опасений и, в то же время, больших надежд. Каких позитивов мы можем ожидать? Какие риски могут усугубиться или появится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

В ближайшие месяцы мы увидим позитив на полях сражений

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что осенью Путин из последних сил будет пытаться использовать потенциал принуждения к миру на условиях Кремля.

"Это и ракетные обстрелы, и атаки по разным направлениям. Не только на Донбассе. Южное направление оккупанты усилили 3-м армейским корпусом. Ресурсные возможности создают для РФ возможности для продолжения войны. Да, полгода открытой агрессии продемонстрировали, что Россия не имеет квалифицированных военных и новейшей эффективной техники, и вооружения. Но у нее есть ресурс массовый. И она будет использовать его. И на Херсонском направлении, где мы видели определенное продвижение ВСУ, и на Харьковском, Донецком, Луганском, Запорожском, Николаевском. Ситуация на фронтах будет сложная", – прогнозирует генерал.

В то же время, продолжает он, ВСУ и сами имеют перспективы провести ряд серьезных стратегических операций.

"Но важно подготовить серьезный перевес, прежде всего, технологический. Речь о высокоточном вооружении, авиации, танках, САУ, бронетранспортерах. А потом – провести неожиданно – мощную наступательную операцию. С предварительной нейтрализацией систем управления противника, его штабов, складов, мостов, дальнобойных огневых средств ("Ураганы", "Грады", "Смерчи" и так далее). Важно нанести системные, комплексные удары, – подчеркивает Николай Маломуж. – И разработать операцию по окружению противника. Подавив как огневые средства, так и возможности для пополнения резервов".

По мнению генерала, это может быть и военно-стратегический, и военно-политический перелом. Фактически – конец доминирования РФ на территории Украины с возможным началом падения путинского режима.

"Но тут важно, – акцентирует Николай Маломуж, – глубинное, профессиональное планирование операций с параллельной генерацией новейшего вооружения (ракетного, противовоздушного, авиационного, бронетанкового, различных высокоточных средств). Сгенерировать всё это там, где можно провести эффективные наступательные операции. И нанести удар. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим позитив на полях сражений. Наиболее перспективным здесь является Херсонское направление. Но, подчеркиваю, наступать мы можем не только там…".

Обостряет ситуацию то, что Путин демонстрирует всё более активные действия по ядерному шантажу, отмечает генерал. "Фишка" последних недель, которую он активно использует – ситуация на Запорожской атомной электростанции.

"Все эти обстрелы (даже сегодня, под визит миссии МАГАТЭ), минирования и так далее делаются как для принуждения руководства Украины к переговорам на российских условиях, так и для запугивания мира в целом. Мол, альтернатива переговорам – ядерная зима. Несколько условных Чернобылей. Что угрожает не только Украине, но и нашим партнерам. Комплексное давление угрозой глобальной катастрофы. Под удар попадут ведь не только Украина, но и часть Европы, Турция, еще какие-то страны. То, что достанется Беларуси и России, похоже, Путина не особо заботит. Ему важнее сейчас подталкивать внешние силы, чтобы и они понуждали Киев к переговорам под диктовку Кремля. С фиксацией неких новых линий разграничения, без вывода российских войск с нашей территории. Нам следует сделать всё, чтобы этот ядерный шантаж сработал против самой России", – констатирует Николай Маломуж.

Россия будет добиваться "заморозки" войны, склонения Украины к миру на своих условиях

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что главные ожидания военной осени-2022 связаны с потенциальными изменениями в нашу пользу в безопасностой и экономической сферах.

"Важно, – подчеркивает она, – чтобы Украина не только выстояла, но и позиционно победила. Следовательно, значимыми являются осуществление положительных планов по деоккупации украинской территории на юге и востоке страны, нейтрализация ядерного шантажа России на Запорожской АЭС, прекращение обстрелов со стороны РФ украинских городов. Также необходимо продолжение и усиление поддержки нашей страны со стороны партнеров, единая позиция относительно помощи оружием, поддержка украинской экономики, которая страдает от российского вторжения".

Не менее значительны, по мнению Юлии Тищенко, процессы в самой России. В том числе – победа российского холодильника над российским телевизором.

"Пока, вопреки санкциям со стороны ЕС, США, в России еще больше обостряется страшная риторика в отношении Украины – и еще больше раздаются призывы к уничтожению украинцев в наказание за нежелание подчиниться "освобождению". Россия продолжает шантажировать Европу и "вступлением" де-юре Беларуси в войну. Она также будет расшатывать ситуацию в странах Балтии, пытаться подорвать единство ЕС и США в поддержке нашей стойкости и сопротивления", – прогнозирует аналитик.

За осенью придет зима, которая будет сложной по функционированию энергетических мощностей, предупреждает Юлия Тищенко. Тем более, что Россия пытается уничтожать украинские объекты гражданской инфраструктуры.

"Таким образом, могут обостриться и социальные вызовы, вызванные российским вторжением, проблемы людей, изгнанных из собственных домов этой войной, – отмечает эксперт. – Россия также будет добиваться "заморозки" войны, склонения Украины к миру на своих условиях. Поэтому важно осенью выстоять – и перехватить инициативу, разрушая российские планы по нашему уничтожению".

Мы стоим на пороге изменения всей парадигмы мировой безопасности, и Украина должна стать флагманом в данном процессе

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

рабочих групп по гарантиям безопасности, по вопросам санкций. Ждем результатов их работы. Таких же хороших, какие демонстрируют и, уверена, продолжат демонстрировать ВСУ на полях сражений". "Вся Украина каждый день ожидает главного – мира в нашей стране, нашей победы. Но мира – на наших условиях. Чего ждем осенью? Конечно, продолжения работы таких форматов как "Рамштайн"

Также важна, отмечает Катерина Коваль, дальнейшая поддержка Украины со стороны международного сообщества – и финансово, и предоставлением необходимого вооружения, и санкционным давлением на агрессора.

"Необходимо максимально работать на осознание нашими западными партнерами, что речь идет не только о войне в Украине, а о глобальной безопасности. Мы стоим на пороге изменения всей парадигмы мировой безопасности, и Украина должна стать флагманом в данном процессе, – подчеркивает эксперт. – Поэтому осенью мы продолжаем отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность на всех фронтах, при поддержке международного сообщества, с целью не только остановить, но и победить Россию. Создать такие условия, чтобы подобные агрессии в будущем были невозможны".

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