Россия ждет от мира три ошибки: о чем говорит заявление Зеленского



















Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля заявил, что Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел, подчеркивает он, никогда не должен осуществиться. Эксперты проанализировали данное заявление специально для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия блефует – нам и Западу просто важно выдержать

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что вместо того, чтобы совершать три ошибки, к которому его подталкивает Россия, мир должен помочь Украине с наступлением на юге.

Теперь важно, чтобы увеличивались и ускорялись поставки с Запада украинской армии всего того, что ей необходимо для развития успеха", – поясняет эксперт. "Мы его ожидаем, да оно уже фактически и происходит

Кроме того, продолжает он, следует усиливать изоляцию РФ. И не только усилиями антипутинской коалиции – формата "Рамштайн".

"Также нельзя поддаваться на шантажи со стороны страны-агрессора – ядерный, газовый и прочие. Россия устроила шабаш, максимально усложняя продвижение миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС. Вновь включила энергетический шантаж, перекрыв тот же "Северный поток-1". Пугая Запад, что тот замерзнет. Однако европейцы активно заполняют газовые хранилища, ищут другие источники голубого топлива. А сама РФ долго не сможет не пускать газ на Запад, – отмечает Павел Жовниренко. – Скважины работают, заглушить их можно, но потом практически невозможно восстановить. Остается три варианта: отправлять газ на экспорт, закачивать в хранилища (а они в РФ практически заполнены) или сжигать (что россияне сейчас и делают). Понятно, что Россия блефует. Нам и Западу просто важно выдержать. Началась осень, пора сбора урожая. Надеюсь, у нас будет жатва победы!".

У РФ есть надежда, что Европа столкнется с огромными проблемами при прохождении грядущего отопительного сезона

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что Россия тратит колоссальные средства, пытаясь изменить в мире отношение к войне в Украине.

"Представители РФ в этом ракурсе сосредоточились на определенных станах, в первую очередь ЕС. Делая ставку как на их удаленность от театра военных действий (и не особое понимание там того, что происходит в Украине), так и на определенные пророссийские настроения в данных странах. Речь в первую очередь идет о Германии, Франции, где российская пропаганда работает непосредственно с общественным мнением. Если посмотреть на немецкую и французскую прессу, видно, что часть материалов явно подготовлена пропагандой РФ. Так Кремль внедряет на Западе свои нарративы, свое видение ситуации", – поясняет эксперт.

С частью других стран, продолжает он, Россия работает непосредственно через политические элиты. Это та же Венгрия, ряд государств Африки и Латинской Америки. Там РФ пытается сформировать выгодное себе мнение о войне. Как бы нейтральное, но по сути – пророссийское.

"Однако сейчас такие действия РФ имеют весьма ограниченный успех. Позиция Украины более понятна. И тот уровень поддержки, который мы имели в начале широкомасштабного вторжения противника, по сути, сохраняется. И, думаю, сохранится, – размышляет эксперт. – Здесь есть и определенная заслуга нашей власти, которая достаточно активно говорит о происходящем, напоминает всем странах, кто развязал и продолжает войну. Кто виновен в тех проблемах, которые в этих странах будут возникать с экономической или социальной точки зрения. Огромная заслуга и наших граждан, волонтеров, которые доносят до других государств истинную правду касательно этой войны. Народная дипломатия, общественная дипломатия бывает порой даже более эффективна, чем некие официальные заявления со стороны представителей власти. И пока это приносит определенный результат. Мы сохраняем Украину в фокусе мирового внимания. Не даем возможности РФ заговорить тему, замылить тему войны".

Также, по словам Игоря Рейтеровича, следует осознать, что два ближайших события будут определять, как ситуация станет развиваться дальше.

"Во-первых – успехи ВСУ. Мы уже видим контрнаступательные действия на юге, деоккупацию ряда территорий. Это привлекает внимание, нивелируя нарратив о якобы усталости Запада от Украины. Когда наши воины демонстрируют успехи, граждане и правительства других стран видят, что их помощь приносит определенный результат – и, соответственно, надо помогать дальше. Так что нам крайне важны те или иные победы, их подсветка, постоянное подчеркивание, что мы не остановимся до тех пор, пока не вернем все свои территории", – поясняет эксперт.

Второй момент, который может сильно повлиять на ситуацию – зима.

"У РФ, – поясняет Игорь Рейтерович, – есть надежда, что Европа столкнется с огромными проблемами при прохождении грядущего отопительного сезона. И сама страна-агрессор приложила к этому руку, и санкции, которые рикошетят по ЕС (но иначе никак нельзя). Кремль тешит себя иллюзиями, что на фоне холодов, роста цен на энергоносители, их дефицита и вынужденного поднятия тарифов Европа будет меньше говорить о войне – и больше о внутренних проблемах, а также необходимости скорейшего завершения конфликта, пусть даже на условиях Москвы. Во имя скорейшего восстановления поставок дешевого российского газа".

Но вряд ли у страны-агрессора и тут что-то получится, считает эксперт. К зиме Европа уже более-менее готова. Заполнены практически все хранилища, отмечает он. А негативные моменты, которые будут возникать во время отопительного сезона нужно правильно разъяснять гражданам всех стран (причем делать это должны как их власти, так и Украина).

"Важно показывать, что виноваты в происходящем не украинцы, не правительства этих стран, а РФ, использующая газ и нефть как политическое оружие. Которое является также экономическим, задевая каждого жителя Европы, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Если зиму мы пройдем, выдержим, выстоим, если ЕС диверсифицирует поставки газа, Россия лишится и энергетического козыря, с помощью которого рассчитывает "заговорить" тему войны в Украине. В итоге стране-агрессору придется либо садиться за стол переговоров, либо быть готовой к тому, что поддержка Украины со стороны Запада не просто не уменьшится, но даже увеличится. Поскольку граждане этих стран, наконец, поймут, что война не "где-то в Украине". Что Россия распространяет войну теми или иными методами – на весь ЕС. И что ее цель – не просто захватить Украину, но и развалить Евросоюз. Уничтожить ту демократию, которая там построена. И иметь дело со слабыми государствами, а не с государствами, которые объединены и имеют единую позицию и ценности".

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