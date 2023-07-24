logo

BTC/USD

29199.97

ETH/USD

1844.50

LTC/USD

89.37

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы

Оккупанты даже не прячутся, перебрасывая новые колонны с техникой на фронт

сегодня, 11:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали самую большую переброску техники и живой силы российских войск за последние несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы

Мариуполь. Фото: Телеграмм Петра Андрющенко


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Фиксируем большое передвижение вражеских сил через Мариуполь в направлении Бердянска", — написал Петр Андрющенко.

В частности, по информации Андрющенко, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение воскресенья из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск.

"Грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой. Наиболее открытое перемещение за последние месяцы с начала лета", — подчеркнул советник мэра.

Временно оккупированный РФ Мариуполь Донецкой области был захвачен российскими войсками в первые дни масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор город оккупанты используют как своеобразный "хаб" для переброски техники и войск к линии фронта. В то же время там постоянно звучат взрывы, которые точечно уничтожают места расположения врага.

В частности, в поселках Ялта, Юрьевка и Урзуф территории трех баз отдыха – "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой", полностью переоборудованы под военные базы. Там созданы фортификационные сооружения для размещения российских оккупационных войск. При этом, аналогичные действия оккупантов наблюдаются на оккупированной части Луганской и Донецкой областей Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — террор со стороны России не прекращается: как быть Украине – есть ли варианты возобновить экспорт зерна морем и надавить на РФ. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!