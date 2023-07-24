В Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали самую большую переброску техники и живой силы российских войск за последние несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Мариуполь. Фото: Телеграмм Петра Андрющенко

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"Фиксируем большое передвижение вражеских сил через Мариуполь в направлении Бердянска", — написал Петр Андрющенко.

В частности, по информации Андрющенко, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение воскресенья из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск.

"Грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой. Наиболее открытое перемещение за последние месяцы с начала лета", — подчеркнул советник мэра.

Временно оккупированный РФ Мариуполь Донецкой области был захвачен российскими войсками в первые дни масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор город оккупанты используют как своеобразный "хаб" для переброски техники и войск к линии фронта. В то же время там постоянно звучат взрывы, которые точечно уничтожают места расположения врага.

В частности, в поселках Ялта, Юрьевка и Урзуф территории трех баз отдыха – "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой", полностью переоборудованы под военные базы. Там созданы фортификационные сооружения для размещения российских оккупационных войск. При этом, аналогичные действия оккупантов наблюдаются на оккупированной части Луганской и Донецкой областей Украины.



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