В Мариуполе зафиксировано перемещение колонн военной техники: названо направление

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники. Оккупанты перемещают грузовики с боекомплектами и танком в сторону Бердянского направления. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Военная техника. Фото: из открытых источников

"По меньшей мере 13 грузовиков с БК и один трак с танком через Мариуполь на Бердянское направление", — говорится в сообщении.

Как отмечает Андрющенко, доминирует маркировка — V в квадрате. Техника с такими пометками обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей.

"На восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем подзарядки)", — информирует советник мэра.

В то же время, согласно сообщению, движение по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики ISW рассказали, что ждет США, если РФ победит в войне.



