logo

BTC/USD

42885.81

ETH/USD

2278.11

LTC/USD

72.24

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Мариуполе зафиксировано перемещение колонн военной техники: названо направление
commentss НОВОСТИ Все новости

В Мариуполе зафиксировано перемещение колонн военной техники: названо направление

Россияне перебрасывают через Мариуполь колонны военной техники в сторону Бердянска

сегодня, 12:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники. Оккупанты перемещают грузовики с боекомплектами и танком в сторону Бердянского направления. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.                              

В Мариуполе зафиксировано перемещение колонн военной техники: названо направление

Военная техника. Фото: из открытых источников

"По меньшей мере 13 грузовиков с БК и один трак с танком через Мариуполь на Бердянское направление", — говорится в сообщении.


Как отмечает Андрющенко, доминирует маркировка — V в квадрате. Техника с такими пометками обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей.

"На восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем подзарядки)", — информирует советник мэра.

В то же время, согласно сообщению, движение по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики ISW рассказали, что ждет США, если РФ победит в войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime/16102
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!