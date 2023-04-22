В Марьинке и Угледаре очень жарко: в ВСУ рассказали о ситуации

В Марьинке появились штурмовые подразделения российских оккупантов, в составе которых люди с криминальным прошлым. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, противник уменьшил давление на Угледар. В то же время направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым.

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"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. Благодаря нашим воинам ни одна из атак врага не увенчалась успехом", отметил Дмитрашковский.

По его словам, за сутки российские войска 24 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки.

"В Марьинке появились штурмовые подразделения людей с криминальным прошлым. Раненых с поля боя они не эвакуируют, чтобы не отвлекаться от штурмов. Россияне даже не ведут учет погибших в этих подразделениях, тактика Жукова", — прокомментировал спикер ВСУ.

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