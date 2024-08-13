В МАГАТЭ сделали заявление о причинах возгорания на Запорожской АЭС

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Slava Kot
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исследовали последствия пожара на Запорожской АЭС и сделали первые выводы по поводу инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
Пожар на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников
Согласно отчету генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, 12 августа представители атомного агентства посетили Запорожскую АЭС, в том числе градирни, где был зафиксирован пожар. По словам Гросси, команда МАГАТЭ считает, что первоисточник пожара вероятно не возник у основания градирни.
По его словам, российские оккупанты, контролирующие ЗАЭС, предоставили доступ команде МАГАТЭ к нескольким уровням атомной станции. Однако россияне запретили доступ к двум местам, пострадавшим от пожара сославшись якобы на соображения безопасности. Также в МАГАТЭ отметили, что во время осмотра Запорожской АЭС не были замечены остатки шин или дронов.
11 августа на территории Запорожской АЭС был замечен черный густой дым. Председатель Никопольского РОА Евгений Евтушенко предположил, что это могла быть провокация россиян, которые подожгли шины. В "Энергоатоме" указали, что пожар случился на объекте технического водоснабжения, который впоследствии перекинулся на градирню. В России обвинили Украину в атаке беспилотников на ЗАЭС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Росатоме" истерически отреагировали на инцидент на оккупированной россиянами АЭС.
Также "Комментарии" писали о реакции Австрии на пожар на ЗАЭС и их призыве к мирным переговорам.
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