В МАГАТЭ сделали заявление о причинах возгорания на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исследовали последствия пожара на Запорожской АЭС и сделали первые выводы по поводу инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.



Пожар на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Согласно отчету генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, 12 августа представители атомного агентства посетили Запорожскую АЭС, в том числе градирни, где был зафиксирован пожар. По словам Гросси, команда МАГАТЭ считает, что первоисточник пожара вероятно не возник у основания градирни.

"Повреждение, скорее всего, было сосредоточено во внутренней части башни на уровне водораспределительного сопла, расположенного на высоте около десяти метров", — говорится в заявлении Гросси.

По его словам, российские оккупанты, контролирующие ЗАЭС, предоставили доступ команде МАГАТЭ к нескольким уровням атомной станции. Однако россияне запретили доступ к двум местам, пострадавшим от пожара сославшись якобы на соображения безопасности. Также в МАГАТЭ отметили, что во время осмотра Запорожской АЭС не были замечены остатки шин или дронов.

"Пока команда не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений. МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительного обзора и доступа к уровню распределения водяного сопла и бассейна холодной воды", — подытожили в отчете.

11 августа на территории Запорожской АЭС был замечен черный густой дым. Председатель Никопольского РОА Евгений Евтушенко предположил, что это могла быть провокация россиян, которые подожгли шины. В "Энергоатоме" указали, что пожар случился на объекте технического водоснабжения, который впоследствии перекинулся на градирню. В России обвинили Украину в атаке беспилотников на ЗАЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Росатоме" истерически отреагировали на инцидент на оккупированной россиянами АЭС.

Также "Комментарии" писали о реакции Австрии на пожар на ЗАЭС и их призыве к мирным переговорам.