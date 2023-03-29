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В МАГАТЭ ответили безопасные снаряды с обедненным ураном

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, находясь на оккупированной территории Украины, рассказал ли безопасные снаряды с обедненным ураном, которые предлагают отправить Украине.

сегодня, 16:20
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Автор:

Slava Kot

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция. Во время разговора с российскими СМИ Гросси ответил на вопросы безопасных ли снарядов с обедненным ураном, которые вскоре попадут в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

В МАГАТЭ ответили безопасные снаряды с обедненным ураном

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

После завершения своего визита на территорию Запорожской АЭС руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси побеседовал с российскими СМИ. Во время разговора Гросси отметил, что не может поддерживать или не поддерживать поставки военной техники с обедненным ураном, однако добавил, что эти боеприпасы вполне безопасны.


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"Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае, этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь", — сообщил Рафаэль Гросси.

Напомним, что Великобритания объявила об отправке в Украину боеприпасов с обедненным ураном. Такие действия вызвали критику со стороны российских политиков, в том числе и президента РФ Владимира Путина, назвавшего это распространением ядерного оружия. Несмотря на заявления россиян мировые эксперты и политики уверяют, что эти снаряды безопасны для окружающей среды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о танковых снарядах с обедненным ураном для Украины: насколько это опасно.

Также "Комментарии" писали о том, что Беларусь только через три дня ответила на размещение ядерного вооружения на своей территории. Кроме того, реакция Китая появилась днем ранее. В КНР не поддержали подобные действия Российской Федерации.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/world/4576195-snariady-zi-zbidnenym-uranom-radiatsiino-bezpechni-mahate
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