В МАГАТЭ отреагировали на удар России вблизи Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС. Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ выступило с заявлением после того, как россияне нанесли удары на опасном расстоянии вблизи Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В МАГАТЭ заявили о чрезвычайной нестабильной ситуации в Украине из-за российского вторжения, в частности обстрелы ракетами и дронами украинских территорий, периодически происходящих вблизи ядерных объектов.

Последний такой случай произошел 25 октября, когда российские дроны нанесли удар по городам Нетешин и Славута вблизи Хмельницкой АЭС. В результате этих ударов были повреждены окна в двух корпусах атомной станции. Кроме того, по словам городского головы Славуты, взрывы имели большую силу и повредили около 500 многоэтажек.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет длится, пока будет продолжаться эта трагическая война", — заявили в МАГАТЭ.

По мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, следующие удары вблизи ядерного объекта или по атомной станции могут привести к худшим последствиям.

"Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой. В следующий раз нам может не так повезти", – заявил Гросси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МАГАТЭ Гросси заявил , что наблюдает "очень тревожные вещи". Таким образом, он прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина.

Также "Комментарии" писали о США, которые планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля. Нереализованный секретный проект получил название Plowshare.



