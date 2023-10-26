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В МАГАТЭ отреагировали на удар России вблизи Хмельницкой АЭС

Появилась реакция Международного агентства по атомной энергии по поводу инцидента вблизи Хмельницкой АЭС, которую обстреляли российские силы.

26 октября 2023, 12:58
Автор:
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Slava Kot
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В МАГАТЭ отреагировали на удар России вблизи Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС. Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ выступило с заявлением после того, как россияне нанесли удары на опасном расстоянии вблизи Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление МАГАТЭ.


В МАГАТЭ заявили о чрезвычайной нестабильной ситуации в Украине из-за российского вторжения, в частности обстрелы ракетами и дронами украинских территорий, периодически происходящих вблизи ядерных объектов.

Последний такой случай произошел 25 октября, когда российские дроны нанесли удар по городам Нетешин и Славута вблизи Хмельницкой АЭС. В результате этих ударов были повреждены окна в двух корпусах атомной станции. Кроме того, по словам городского головы Славуты, взрывы имели большую силу и повредили около 500 многоэтажек.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет длится, пока будет продолжаться эта трагическая война", — заявили в МАГАТЭ.

По мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, следующие удары вблизи ядерного объекта или по атомной станции могут привести к худшим последствиям.

"Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой. В следующий раз нам может не так повезти", – заявил Гросси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МАГАТЭ Гросси заявил, что наблюдает "очень тревожные вещи". Таким образом, он прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина.

Также "Комментарии" писали о США, которые планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля. Нереализованный секретный проект получил название Plowshare.




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Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-190-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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