В Луганской области в глубоком тылу у оккупантов раздался мощный взрыв: что известно (ВИДЕО)

Во временно оккупированном россиянами населенном пункте Луганской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, инцидент произошел в городе Зимогорье. Взрыв произошел на складе боеприпасов российских оккупантов.

"Отдельно отметим, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ. Кто понял, тот понял.", — отмечает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах запечатлен момент мощного взрыва.

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