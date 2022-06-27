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В Луганской области в глубоком тылу у оккупантов раздался мощный взрыв: что известно (ВИДЕО)

Объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ

сегодня, 10:48
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном россиянами населенном пункте Луганской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Луганской области в глубоком тылу у оккупантов раздался мощный взрыв: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, инцидент произошел в городе Зимогорье. Взрыв произошел на складе боеприпасов российских оккупантов.  

"Отдельно отметим, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ.  Кто понял, тот понял.", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах запечатлен момент мощного взрыва. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom/3517
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