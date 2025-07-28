В Литву со стороны Беларуси залетел дрон: что известно

Неопознанный дрон залетел в Литву со сторону Беларуси утром 28 июля. Полиция разослала на телефоны местных жителей предупреждение.

Дрон. Фото: из открытых источников

"Жителям, заметившим упавший дрон, настоятельно рекомендуется держаться от него подальше и немедленно звонить по номеру 112", – говорится в сообщении.

По словам главного советника Национального центра управления кризисами Дариуса Бута, БпЛА последний раз был замечен недалеко от Вильнюса на высоте около 200 м. Полиция задействовала все силы, необходимые службы оповещены.

Пока что не ясно, что именно это за дрон, но похож он или на боевой "шахед", или на имитацию "Герберы".

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что информация о беспилотнике проверяется.

"Я только что разговаривала с министром внутренних дел и главнокомандующим армии – информация сейчас уточняется. Хотим отметить, что сегодня погода благоприятствует запуску метеорологических шаров, которые контрабандисты используют для перевозки своих грузов", – сказала министр.

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В сообщении говорится, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Сумского районного управления, которые обеспечили охрану территории, организовали перекрытие доступа к потенциально опасной зоне и провели первоочередную проверку на наличие взрывоопасных предметов.

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