Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах: стали известны последствия

Российский беспилотник днем 26 июля атаковал здание областной администрации в Сумах. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Российский дрон попал в здание ОВА в Сумах. Фото: полиция

В сообщении говорится, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Сумского районного управления, которые обеспечили охрану территории, организовали перекрытие доступа к потенциально опасной зоне и провели первоочередную проверку на наличие взрывоопасных предметов.

В результате попадания повреждено административное здание и выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме. Сообщений о пострадавших не поступало.

Следователи и взрывотехники полиции осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства, фиксируют масштабы разрушений и осуществляют фото- и видеофиксацию.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, не приближаться к местам попадания без разрешения соответствующих служб и сообщать о подозрительных предметах или лицах по номеру 102.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил попадание вражеского дрона в здание облгосадминистрации.

По его словам, один из российских дронов попал в центр города Сумы — на площадь Независимости и действительно в результате удара повреждено здание Сумской облгосадминистрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 июля российские террористические войска нанесли очередной комбинированный удар по территории Украины. Под огнем оказались Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.



