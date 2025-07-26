Никакой "тишины в ответ" быть не может: Зеленский эмоционально высказался о новом обстреле Украины

В ночь на 26 июля российские террористические войска нанесли очередной комбинированный удар по территории Украины. Под огнем оказались Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал сразу несколько регионов на востоке и в центре страны.

Пострадали мирные жители – есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Оперативно отреагировали подразделения ГСЧС — спасатели сразу отправились на места попаданий, операции по спасению людей не прекращаются и сейчас.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в нынешней ситуации никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, именно точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом находился оборонный завод "Сигнал".

В местных пабликах начала появляться информация, что около 5 утра в городе раздалась серия громких взрывов в небе над городом.



