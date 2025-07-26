logo

BTC/USD

117370

ETH/USD

3744.19

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Никакой "тишины в ответ" быть не может: Зеленский эмоционально высказался о новом обстреле Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Никакой "тишины в ответ" быть не может: Зеленский эмоционально высказался о новом обстреле Украины

Президент подтвердил, что ВСУ и дальше будут бить по стратегическим предприятиям РФ, ведь страна-агрессор не прекращает свои удары

26 июля 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 26 июля российские террористические войска нанесли очередной комбинированный удар по территории Украины. Под огнем оказались Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Никакой "тишины в ответ" быть не может: Зеленский эмоционально высказался о новом обстреле Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал сразу несколько регионов на востоке и в центре страны.

Пострадали мирные жители – есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Оперативно отреагировали подразделения ГСЧС — спасатели сразу отправились на места попаданий, операции по спасению людей не прекращаются и сейчас.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в нынешней ситуации никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, именно точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 26 июля ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом находился оборонный завод "Сигнал".

В местных пабликах начала появляться информация, что около 5 утра в городе раздалась серия громких взрывов в небе над городом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15295
Теги:

Новости

Все новости