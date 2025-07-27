Россия содрогалась от взрывов: где горит стратегический объект после ударов дронов

В ночь на 27 июля в Волгоградской области России загорелся масштабный пожар после атаки беспилотников. Возгорание возникло вблизи нефтебазы, было нарушено электропитание на железной дороге. Местные власти утверждают, что "все дроны сбиты", однако фото и видео с места событий свидетельствуют о значительных последствиях атаки.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

В ночь на 27 июля российские Telegram-каналы и жители Волгоградской области сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре вблизи поселка Жовтневый. Очевидцы публиковали видео, на которых видны мощное пламя и густые клубы черного дыма. По их словам, возгорание возникло на территории объекта, похожего на нефтебазу.

Взрывы в Волгоградской области России

Официально российские власти не подтвердили попадание в нефтебазу. В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал нарушение электроснабжения на железной дороге и подтвердил, что в результате атаки дронов возникла аварийная ситуация на контактной сети.

"Подразделения ПВО Минобороны России сработали штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Жовтневом районе", — заявил Бочаров.

На месте работают бригады и специалисты оперативных служб. Власти РФ не уточняют, какой именно объект был поражен, однако в сети появились фото возможных повреждений сервисной инфраструктуры железной дороги. Несмотря на многочисленные свидетельства местных жителей и визуальные доказательства, российские власти традиционно преуменьшают масштабы атак или сообщают лишь об "успешной работе ПВО".

Последствия атаки дронов в Волгоградской области

Это не первый случай атак дронов на стратегические объекты в Волгоградской области. 27 июня ВСУ сообщали об успешной атаке на военный аэродром "Мариновка" в соседнем Калачевском районе. Тогда были уничтожены по меньшей мере два истребителя Су-34, еще два повреждены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в СНБО рассказали, какой важный объект атаковали в Самарской области.

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