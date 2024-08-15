В Литве сделали заявление о боях в Курской области: явное унижение Путина

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Slava Kot
Прорыв российской границы, захваченные населенные пункты и бои в Курской области унизили российского диктатора Владимира Путина, считает министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, Украина получила дополнительные бонусы при переговорах с Россией.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прокомментировал украинское наступление на Курскую область и назвал эту военную операцию поразительной для Украины и позорной для режима Путина.
Глава Минобороны Литвы считает, что подобная военная операция назревала давно, ведь в последние месяцы мировое сообщество было более склонно к российскому сценарию окончания войны.
Однако после начала боев в Курской области ситуация изменилась и, по словам Кащюнаса, Украина "повышает свою переговорную силу". Литовский министр считает, что в случае начала переговоров Украина будет уже в более сильной позиции, чем раньше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Лауринаса Кащюнаса о выводе российских войск из Европы из-за боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали, пойдет ли Путин на обмен территориями или переговоры после захвата Украиной части Курской области.
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