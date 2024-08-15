В Литве сделали заявление о боях в Курской области: явное унижение Путина

Прорыв российской границы, захваченные населенные пункты и бои в Курской области унизили российского диктатора Владимира Путина, считает министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, Украина получила дополнительные бонусы при переговорах с Россией.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прокомментировал украинское наступление на Курскую область и назвал эту военную операцию поразительной для Украины и позорной для режима Путина.

"Если смотреть реально, это явное унижение Владимира Путина. Так называемые оборонные линии, пожалуй, даже не были такими, как они должны были быть задуманы. Сейчас они заняли столько же территории, сколько удалось захватить в прошлогодней контратаке, то есть цифры впечатляющие", — говорит Кощюнас.

Глава Минобороны Литвы считает, что подобная военная операция назревала давно, ведь в последние месяцы мировое сообщество было более склонно к российскому сценарию окончания войны.

"Я считаю, что самое главное из того, что сейчас произошло, то, что я вижу, это поднятие морального духа, это было очень нужно. На самом деле это было нужно давно, потому что это уже распространилось на всех – и на нас, и на Запад, потому что они, увидев ситуацию, начали говорить о каких-то переговорах, пожалуй, больше по российскому сценарию, потому что они теперь в более сильной позиции", — считает Кащюнас.

Однако после начала боев в Курской области ситуация изменилась и, по словам Кащюнаса, Украина "повышает свою переговорную силу". Литовский министр считает, что в случае начала переговоров Украина будет уже в более сильной позиции, чем раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Лауринаса Кащюнаса о выводе российских войск из Европы из-за боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали, пойдет ли Путин на обмен территориями или переговоры после захвата Украиной части Курской области.