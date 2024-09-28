В Литве рассказали, с каким решением США связано достижение Украиной стратегической цели в войне

Украина должна иметь возможность свободно использовать предоставленное ей оружие. Если партнеры не предоставят Киеву свободу действий в применении западного оружия, достичь победы Украине будет весьма проблематично. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Reuters высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Глава МИД Литвы добавил, что Вильнюс надеется, что Киев сможет бить дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.

"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, которые имеют большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что...им (украинцам – Ред.) будет разрешено использовать эти ракеты и бить дальше", – отметил глава МИД Литвы.

По его словам, вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не позволят использовать его в полной мере.

"Стратегическая цель, которая ставит Украину в как можно более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", – сказал Ландсбергис.

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