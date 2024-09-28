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В Литве рассказали, с каким решением США связано достижение Украиной стратегической цели в войне

Глава МИД Литвы считает, что Украина должна свободно использовать предоставленное ей оружие

28 сентября 2024, 11:35
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Кравцев Сергей

Украина должна иметь возможность свободно использовать предоставленное ей оружие. Если партнеры не предоставят Киеву свободу действий в применении западного оружия, достичь победы Украине будет весьма проблематично. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Reuters высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В Литве рассказали, с каким решением США связано достижение Украиной стратегической цели в войне

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Глава МИД Литвы добавил, что Вильнюс надеется, что Киев сможет бить дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.

"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, которые имеют большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что...им (украинцам – Ред.) будет разрешено использовать эти ракеты и бить дальше", – отметил глава МИД Литвы.

По его словам, вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не позволят использовать его в полной мере.

"Стратегическая цель, которая ставит Украину в как можно более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", – сказал Ландсбергис.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже небольшое количество успешных ударов ВСУ с большого расстояния могут изменить ход войны. Это хорошо понимают в Москве. Именно поэтому путинский режим проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дискуссии о возможность дать Украине согласие на использование предоставленного Западом оружия для ударов по РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – The Times уже знает, дал ли Байден добро Зеленскому на удары ракетами по России.




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