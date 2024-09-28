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Почему Путин так боится ударов вглубь РФ: может ли это изменить ход войны

ISW проанализировал заявления о рисках из-за возможных ударов Украины по территории России

28 сентября 2024, 09:10
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Кравцев Сергей

Даже небольшое количество успешных ударов ВСУ с большого расстояния могут изменить ход войны. Это хорошо понимают в Москве. Именно поэтому путинский режим проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дискуссии о возможность дать Украине согласие на использование предоставленного Западом оружия для ударов по РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Почему Путин так боится ударов вглубь РФ: может ли это изменить ход войны

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW подчеркнули, российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты о разрешении Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения дальних ударов по военным объектам в России.

Аналитики считают, что эти усилия России свидетельствуют о глубокой обеспокоенности оперативным давлением, которое такие удары по РФ могут оказать на российские наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, позволить ли Украине наносить такие удары.

Читайте также на портале "Комментарии" — визит президента Украины Владимира Зеленского в США завершился не на очень оптимистичной ноте. Ведь украинский лидер не получил разрешения на использование западных ракет для ударов по России. У Зеленского уже состоялся прямой разговор с главой Белого дома Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, в ходе которого он просил снять ограничения на поставки Storm Shadow и ATACMS, но изменений в позиции США не последовало. Вашингтон ответил Киеву категорическим отказом. Об этом пишет "The Times".

Никаких изменений в позиции Вашингтона по поводу использования ракет дальнего радиуса действия объявлено не было, и это произошло менее чем через сутки после того, как российский диктатор Владимир Путин предупредил, что крупномасштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может вызвать ядерный ответ.




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