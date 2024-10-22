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В Литве рассказали, действительно ли Запад уже готов на капитуляцию: что этому может помешать

Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что План победы Украины - попытка вытеснить на Западе предложения капитуляции

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

На Западе усталость от войны в Украине достигла максимума, в связи с чем звучат заявления о "мире", которые являются предложением капитуляции. Однако украинский план победы является попыткой вытеснить эти настроения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает RLT.

В Литве рассказали, действительно ли Запад уже готов на капитуляцию: что этому может помешать

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Эта усталость заставляет нас искать выход, поэтому мы слышим все больше разговоров о "мире", которые, по моему мнению, на самом деле являются предложениями капитуляции. Поэтому план победы — это четкое давление и попытка вытеснить такие настроения", – отметил Ландсбергис.

Кроме того, министр добавил, что самым главным для Украины являются гарантии безопасности. По его словам, в Европе на сегодняшний день нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО.

Также топ-дипломат высказал мнение, что пригласить Украину в НАТО сейчас, когда есть неопределенность границ, вполне возможно, и такие примеры уже были в истории. В частности, случай Германии. Поэтому для принятия нужна только политическая воля.

Ландсбергис подчеркнул, что Альянс уже сейчас мог бы начать готовить оборонные планы для Украины. И не стоит ждать того момента, когда состоится вступление нашей страны в НАТО. Месседж необходимо отправить в двух направлениях.

"Один – Путину, что его агрессия не будет продолжаться, что Запад может защитить Украину. Второй — для украинцев, чтобы они могли начать считать и видеть свою страну безопасной", — подчеркнул министр.

Однако в случае, если Украина не получит гарантии безопасности, тогда, по словам Ландсбергиса, ей придется самой позаботиться о своей обороне.

"Я не говорю, что ядерное оружие — это путь, но это означает определенный образ мышления, который четко указывает: если не НАТО, то что остается? Нам придется защищаться, ведь Путин действительно не остановится", — резюмировал Габриелюс Ландсбергис.

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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2391728/landsbergis-karo-nuovargis-vakaruose-yra-pasiekes-aukstumas
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