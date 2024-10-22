В Литве рассказали, действительно ли Запад уже готов на капитуляцию: что этому может помешать

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Кравцев Сергей
На Западе усталость от войны в Украине достигла максимума, в связи с чем звучат заявления о "мире", которые являются предложением капитуляции. Однако украинский план победы является попыткой вытеснить эти настроения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает RLT.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Кроме того, министр добавил, что самым главным для Украины являются гарантии безопасности. По его словам, в Европе на сегодняшний день нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО.
Также топ-дипломат высказал мнение, что пригласить Украину в НАТО сейчас, когда есть неопределенность границ, вполне возможно, и такие примеры уже были в истории. В частности, случай Германии. Поэтому для принятия нужна только политическая воля.
Ландсбергис подчеркнул, что Альянс уже сейчас мог бы начать готовить оборонные планы для Украины. И не стоит ждать того момента, когда состоится вступление нашей страны в НАТО. Месседж необходимо отправить в двух направлениях.
Однако в случае, если Украина не получит гарантии безопасности, тогда, по словам Ландсбергиса, ей придется самой позаботиться о своей обороне.
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