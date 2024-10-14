Запад устал от войны в Украине: на что переключается

В связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация влияет также на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на своих проблемах, заявил в эфире 24 канала председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Война в Украине

По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины.

"Европейские лидеры часто зависимы от определенных электоральных циклов. Это нам, к сожалению, мешает. Приблизительно 70 выборов по всему миру за 2024 – 2025 годы не способствуют тому, чтобы об Украине говорили больше. Каждая страна будет исходить из своих национальных интересов, зацикливаться определенной мерой на собственных проблемах. И усталость от войны в Украине все равно присутствует, как бы ни хотелось нам этого признавать", – отметил Шлинчак.

Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны. Хотя некоторые из этих встреч не приводят к принятию значимых решений, они все равно способствуют тому, что украинский вопрос остается на повестке дня международных партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все ключевые решения действующая и уже следующая администрация Белого дома будут принимать уже после 5 ноября, считает политолог Юрий Богданов и добавляет, что так и должно быть, в принципе. По его словам, то минимальное окно возможностей что-то решить до выборов закрылось "благодаря" урагану. Если победит Гаррис — мы в промежутке между 5.11 и 20.01 (инаугурация) сможем увидеть предыдущий тизер ее политики. Если победит Трамп — Байден и Ко будут пытаться сохранить свое "наследство" в отношении Украины, сам Трамп будет генерировать идеи и "звонить Путину и Зеленскому" с идеей поговорить.



